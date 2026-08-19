Caen distribuidores que abastecían “points”: secuestraron tres kilos y medio de cocaína de máxima pureza

Los allanamientos fueron en los barrios Santa Rosa de Lima, Libertad, San Jorge y La Herradura.

Ocho allanamientos simultáneos en los barrios Santa Rosa de Lima, Libertad, San Jorge y La Herradura que llevó adelante personal de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina terminaron este miércoles con la aprehensión de cuatro sujetos acusados de distribuir cocaína en distintos “points” de la ciudad.

El primer balance del operativo habla de tres kilos y medio de cocaína de máxima pureza secuestrada por un valor aproximado a los 740 millones de pesos, una camioneta, un auto, once celulares, elementos de corte, una balanza de precisión, un revólver, cinco mil dólares y cinco millones de pesos en efectivo.

En el operativo incautaron tres kilos y medio de cocaína de máxima pureza.

La investigación comenzó a fines de 2025 con el dato de una estructura que abastecía cocaína y marihuana a distintos “búnkers” en varios barrios de la ciudad y estuvo a cargo del área Investigación y Litigio de Casos Complejos que encabeza Santiago Eyherabide y la Oficina de Narcocriminalidad, a cargo del Auxiliar Fiscal Hércules Giffi.

Con el desarrollo de la causa, los detectives lograron la individualización e identificación total de los integrantes que conforman la asociación criminal con escuchas telefónicas, seguimientos, registros fílmicos y fotográficos, como así también análisis sistemático de la información, por lo que se ordenaron ocho allanamientos.

También secuestraron cinco mil dólares y cinco millones de pesos en efectivo.

El Juzgado Federal, con funciones de Garantías en turno a cargo de Santiago Inchausti también ordenó, entre otras medidas, aplicar técnicas especiales de investigación para el avance de la pesquisa y la figura de seguimiento remoto, permitiendo con ello que el personal policial pueda avanzar en cuanto a la individualización y de las maniobras realizadas por los responsables.

Con el caudal probatorio presentado, se avanzó en el operativo simultáneo donde detuvieron a los cuatro sospechosos y secuestraron la droga, el dinero y el resto de los elementos de interés para la investigación.