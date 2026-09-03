Embistieron a una joven motociclista en el centro y fue trasladada al Higa

La mujer se desplazaba por Gascón cuando fue chocada por una camioneta Volkswagen.

Un fuerte accidente entre una camioneta y una moto provocó que se interrumpiera el tránsito en importantes arterias del centro de Mar del Plata. Una joven sufrió heridas y debió ser trasladada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:30 de este jueves cuando el conductor de una Volkswagen T-cross colisionó contra una motociclista en el cruce de las calles Santa Fe y Gascón.

La víctima de 26 años fue trasladada al Higa.

Según pudo constatar 0223, el automovilista de aproximadamente 60 años se trasladaba por Santa Fe cuando chocó a la joven de 26 años que se desplazaba en una Zanella 110 cilindradas.

Producto del impacto, la conductor del vehículo de menor porte sufrió politraumatismos y fue asistida por personal del Same, que luego la remitió al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

La Zanella 110 quedó tirada en medio del asfalto y la camioneta se encontraba más cerca del cordón izquierdo por Santa Fe.

El accidente generó un amplio despliegue de efectivos policiales y agentes de Tránsito, quienes se encargaron de suspender la circulación vehicular en Corrientes y Gascón y en Santa Fe y Alberti.