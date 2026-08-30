Dolor: falleció el motociclista que había protagonizado un brutal choque en el barrio Libertad

Dolor: falleció el motociclista que había sufrido un brutal choque en el barrio Libertad

El hombre de 69 años, que el domingo por la tarde había sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito, falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas.

La noticia fue confirmada por su familia a 0223. El siniestro había ocurrido este sábado por la tarde en la intersección de Costa y avenida Luro, en el límite de los barrios Libertad y Jorge Newbery, en las inmediaciones del Parque Lago Stantien.

El hombre, de 69 años, había sido trasladado de urgencia al Higa tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

Por causas que son materia de investigación, un Volkswagen Gol rojo chocó contra una Yamaha MT-03 azul en la que circulaba la víctima.

Tras un llamado al 911, personal del Comando Patrulla Norte de la Comisaría 6ª se hizo presente en el lugar y encontró al motociclista con un fuerte golpe en la cabeza. Testigos que presenciaron el accidente señalaron que el hombre había perdido una importante cantidad de sangre tras el impacto.

Una ambulancia del Same lo trasladó de urgencia al Higa, donde ingresó con un traumatismo encéfalocraneano (TEC) y sin conocimiento. Según relataron testigos, el móvil tardó 20 minutos en llegar.

La noticia fue confirmada por sus familiares.

El hombre circulaba con casco al momento del choque, aunque la violencia del impacto le provocó lesiones de extrema gravedad. Pese a la asistencia médica, falleció horas después en el hospital.

La investigación quedó en manos de la UFIJE N.º 11, a cargo de Vera Tapia. En un primer momento, la causa había sido caratulada como lesiones culposas, pero tras conocerse el fallecimiento de la víctima deberá ser recaratulada.