Chocó contra un poste y abandonó el auto en pleno centro: "Me voy a dormir"

El centro fue el escenario de un choque muy llamativo ocurrido durante la madrugada. El impacto fue tan fuerte que el Peugeot 207 terminó contra una columna de alumbrado, que quedó destrozada. Como si fuera parte de una escena preparada, detrás del vehículo quedó un cartel de “estacionamiento digital” y, adelante, otro de “mecánico a domicilio”.

Todo pasó alrededor de las 2 de la madrugada en la esquina de Jujuy y San Martín. Según los vecinos que se encontraron con la situación durante las primeras horas de la mañana, el conductor perdió el control del vehículo y terminó subiéndose a la vereda e impactando contra el poste.

El hecho ocurrió durante la madrugada en Jujuy y San Martín. Foto 0223.

Lo llamativo fue que, después del impacto, el conductor se retiró del lugar y dejó el Peugeot en la esquina. "Me voy a dormir", aseguró un sereno a 0223 que habría declarado el joven al bajarse del auto. No había nadie junto al vehículo durante la mañana y se desconocía en ese momento cuándo sería retirado. La falta de grúas y la ausencia de atención a esa hora habrían sido los detonantes de la actitud.

Una esquina complicada

Adrián, un kiosquero de la zona, contó que se encontraron con el auto al abrir el comercio y aseguró que el accidente ocurrió cerca de las 2. “Tal cual como se ve. Nos encontramos hoy a la mañana, al abrir el comercio, con el auto impactado contra la columna de iluminación”, relató.

Según explicó, quienes estuvieron en el lugar durante la madrugada indicaron que no hubo personas heridas. También señaló que se trataría de un vecino de la zona y que el vehículo suele contar con la oblea correspondiente al estacionamiento para residentes.

Según los vecinos, la esquina registra accidentes con frecuencia. Adrián explicó que los vehículos suelen circular a alta velocidad tanto por San Martín como por Jujuy y que muchas veces no se respetan las prioridades de paso.

“Los que vienen por San Martín hacia la costa nunca frenan, cuando en realidad debería frenar el que le cede el paso al que viene por Jujuy”, explicó. Según contó, los vecinos incluso solicitaron la colocación de bolardos porque en otros accidentes los vehículos terminaron contra la puerta de los comercios.

Mientras tanto, el Peugeot permanece en el lugar, con importantes daños y junto a la columna de iluminación destruida, a la espera de que su propietario regrese para retirarlo.