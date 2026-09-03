Crece la expectativa por el anuncio de Javier Milei sobre las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei convocó esta tarde a los integrantes del Gabinete de ministros para grabar en la Casa Rosada el mensaje que se transmitirá a las 21:00 por la cadena nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Según trasendió, alrededor del mandatario se sentaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Caputo (Economía) Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Pablo Quirno (Cancillería) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

El discurso del mandatario, como ya se adelantó, referirá al conflicto por la soberanía sobre las Islas Malvinas que la Argentina mantiene con el Reino Unido.

Una de las medidas en las que estuvo trabajando en los últimos días el Gobierno tiene que ver con un proyecto de ley que se enviará próximamente al Congreso y que planteará sanciones más duras para las empresas que operen en el archipiélago.

A pesar de que no trascendieron detalles, la Cadena Nacional fue anunciada poco después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dejó entrever que su país está dispuesto a reconsiderar su posición de neutralidad ante el conflicto entre Argentina y Reino Unido.

Trump volvió a criticar al Reino Unido

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves al Reino Unido por no haber brindado apoyo militar a su guerra en Irán y puso en duda el respaldo de Washington a Londres en una eventual disputa con la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas.

El mandatario norteamericano fue consultado al respecto por la cadena británica GB News, según comprobó la Agencia Noticias Argentinas. La entrevista fue publicada horas antes del anunciado discurso del presidente de la Argentina, Javier Milei, referido a la cuestión Malvinas.

Trump cuestionó la capacidad militar británica y señaló que Reino Unido depende en gran medida del estrecho de Ormuz para su suministro de petróleo.

“Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, afirmó el mandatario a la periodista.

Luego relató que solicitó colaboración a la OTAN y al entonces primer ministro británico (Keir Starmer), quien le habría respondido que no disponía de embarcaciones.