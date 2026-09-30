Scaloni sorprende con dos cambios de último momento: el once titular de Argentina para enfrentar a Bolivia

El entrenador del seleccionado albiceleste sorprendió a horas del encuentro con Bolivia con dos cambios que no estaban en el radar.

Después de muchos días de entrenamiento desde que arrancó la Fecha FIFA, a la Selección Argentina le llegó el primer amistoso y esta noche a partir de las 21:00 horas recibirá a Bolivia en el Marío Alberto Kempes. Lionel Scaloni había mostrado durante toda la semana un equipo con apenas una duda: Valentín Barco o Franco Mastantuono; pero hoy pateó el tablero y ninguno de los dos jugarán y el modelo de equipo del que tanto se habló finalmente será distinto y tendrá dos grandes sorpresas.

Los jugadores que se meten en el once titular sobre la hora son Román Vega, el lateral izquierdo del Zenit de Rusia; y Gianluca Prestianni, el atacante del Benfica. En comparación con el equipo que se habló toda la semana, Vega ingresaría por Facundo Medina mientras que Prestianni iría en el lugar de Mastantuono o Matías Soulé.

Con esta confirmación, los once titulares de Argentina para esta noche serán: Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian "Cuti Romero, Lisandro Martínez, Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Prestianni, Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

De esta manera Lionel Scaloni comenzará a probar a muchos jugadores en este nuevo proceso, un recambio necesario como ocurrió en aquel 2018, en la previa de Qatar y también en 2024. Ahora será el momento de que los jovenes tomen el relevo de los que tantas alegrías nos dieron como Lionel Messi, Nicolás Otamendi y ya desde el año pasado Ángel Dí María.