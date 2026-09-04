A 30 años de "Boquita de Caramelo", Daniel Agostini vuelve a reunirse con el Grupo Sombras

Después de tres décadas, Daniel Agostini y el Grupo Sombras se reunirán nuevamente para compartir escenario en una serie exclusiva de diez presentaciones por Argentina. Esta gira especial celebra los 30 años del emblemático disco “Boquita de caramelo”, que marcó una etapa fundamental en la carrera de la agrupación.

El inicio de esta esperada vuelta será el sábado 26 de septiembre en Mar del Plata. El espectáculo Sombras de Pascual Benítez con Daniel Agostini, enmarcado en el Classic Fest – "Noche Norteña – Edición de Oro", celebra las tres décadas de la edición de ‘Boquita de Caramelo’, que incluye clásicos indiscutibles como “La ventanita” y “Pega la vuelta”.

La presentación en Mar del Plata formará parte de una serie exclusiva de solo 10 funciones en toda la Argentina, lo que otorga a esta escala un carácter único e imperdible tanto para el público local como para los fanáticos de toda la región que se acerquen a revivir la época dorada de la cumbia.

Tras la primera función en la Costa Atlántica, la gira continuará con otras fechas en diferentes ciudades argentinas, destacándose la presentación en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires el 21 de octubre, cuya venta de entradas ya se encuentra agotada. Esta serie limitada de conciertos busca recuperar el repertorio que definió la cumbia argentina de los años 90 y acercarlo a los seguidores actuales y nostálgicos.

Con esta gira, Daniel Agostini y el Grupo Sombras celebran no solo tres décadas de historia musical, sino también el vínculo con un público que sigue vibrando con sus canciones.