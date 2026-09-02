Wallace prepara una semana de lujo con tres noches de música en vivo

Tano Vera en banda, El Pela y Juanete Stagno musicalizarán las tres fechas en el reconocido bar.

Wallace prepara tres noches consecutivas de música en vivo para disfrutar entre amigos, con propuestas que irán cambiando de ritmo a medida que avance el fin de semana.

El jueves tendrá uno de los regresos esperados al escenario del bar con Tano Vera en banda, para abrir la programación con música en vivo y una noche para cantar y bailar.

Wallace corta la semana y empieza el finde a puro baile y canto.

El viernes continuará la fiesta con El Pela, mientras que el sábado será el turno de Juanete Stagno, encargado de ponerle música al cierre de una semana con shows para todos los gustos.

Como siempre, las noches estarán acompañadas por las promociones habituales de Wallace: happy hour y el menú especial de pizza y bebida para quienes quieran festejar su cumpleaños junto a sus invitados.

Tres noches seguidas, música en vivo y las promos de siempre para disfrutar de jueves a sábado en Wallace, ubicado en Alberti al 2933.