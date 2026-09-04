La música argentina y latinoamericana se apodera de Brewhouse

Juan Falú y Diego Jascalevich proponen una noche única para disfrutar de un concierto de guitarra y charango en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi al 4800) este sábado desde las 19.

Será una velada para apreciar un concierto de guitarra y charango, recorriendo música argentina y latinoamericana desde versiones espontáneas e íntimas.

Con la participación especial de la Compañía de Danzas Mazorca, en una propuesta que une música y danza en un espectáculo imperdible.

Juan Falú es un legendario guitarrista, docente y compositor tucumano, considerado uno de los máximos pilares y referentes vivos del folklore argentino contemporáneo. Además, es el director artístico del prestigioso festival internacional Guitarras del Mundo.

Diego Jascalevich, por su parte es un virtuoso charanguista de proyección internacional radicado en Alemania, reconocido por su versatilidad para llevar el charango tanto a las raíces latinoamericanas como a fusiones de música clásica y jazz

Las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets





