Sanguinetti dirigió la primera práctica en Aldosivi y definió los convocados

No había dudas que iba a ser así, pero había que esperar. Sin embargo, Javier Sanguinetti llegó a la ciudad el jueves, dirigió la práctica del viernes y estará en el banco de suplentes el sábado a las 13.30 cuando Aldosivi reciba a Banfield, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Su primera lista de convocados.

El entrenador sabe que, más allá de lo futbolístico, lo importante ahora es sumar puntos y, para eso, necesita que el equipo cambie el chip rápido y se enfoque en lo que viene para empezar a sumar de a tres y achicar la brecha con Deportivo Riestra, el gran objetivo a alcanzar en la tabla anual.

Sanguinetti se puso al frente del plantel, al que ya conocía y había estudiado, y dispuso un entrenamiento para definir algunas cosas de cara al choque con Banfield. Él más que nadie sabe que no hay margen de error y, por eso, sólo piensa en ganar en su debut, ante su gente en el Minella.

El cuerpo técnico que encabeza Javier Sanguinetti, está conformado por Adrián González y Cristian Lovrincevich como ayudantes de campo, el preparador físico es Hugo Díaz y el entrenador de arqueros Enzo Leonardo Noce. Además, se sumaron a trabajar con ellos, personal del club: los profes Silvio Desio y Emiliano Costa, y el videoanalista Jeremías Bottega.



