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Torneo Clausura

Aldosivi ya tiene técnico y dirigirá el sábado ante Banfield

El "tiburón" cerró la contratación de Javier Sanguinetti, que arribará este jueves a la ciudad y estará al frente del equipo en el trascendental choque del fin de semana en el Minella.

Seriedad y trabajo. Sanguinetti aceptó el desafío y buscará el "milagro" con Aldosivi.

3 de Septiembre de 2026 14:06

Por Redacción 0223

PARA 0223

Se terminó la espera y Aldosivi tiene nuevo entrenador para afrontar la recta final del Torneo Clausura, donde está necesitado de sumar muchos puntos y esperar que se caiga Riestra para lograr la permanencia en Primera División. Javier Sanguinetti aceptó la propuesta de la dirigencia y asumirá de manera inmediata para preparar el choque con Banfield.

Después de la salida de Israel Damonte, el interinato de Mariano Felices y todos los nombres que sonaron, finalmente se definió por el exentrenador justamente del "Taladro", que además tiene un recorrido como ayudante de campo de Julio Falcioni. 

De 55 años y una gran trayectoria como futbolista, sobre todo en Banfield, regresa a la actividad después de un año. Su último club fue Sarmiento de Junín. Luego de acompañar a Falcioni en su paso por Boca, se largó como cabeza de grupo en Paraguay, tuvo dos etapas en Banfield, dirigió Newell´s y Huachipato de Chile. 

Sanguinetti no tiene tiempo para pensar y lo único que necesita es puntos. Aldosivi necesita imperiosamente empezar a achicar la brecha con Deportivo Riestra, hoy el que está por encima en la tabla anual. Esos 9 puntos de diferencia, con 30 en juego, parecen difícil de revertir, pero no imposibles. El "Tiburón" viene de milagros en las últimas temporadas y puede tener preparado uno más. 



 

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