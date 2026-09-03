Aldosivi ya tiene técnico y dirigirá el sábado ante Banfield

Se terminó la espera y Aldosivi tiene nuevo entrenador para afrontar la recta final del Torneo Clausura, donde está necesitado de sumar muchos puntos y esperar que se caiga Riestra para lograr la permanencia en Primera División. Javier Sanguinetti aceptó la propuesta de la dirigencia y asumirá de manera inmediata para preparar el choque con Banfield.

Después de la salida de Israel Damonte, el interinato de Mariano Felices y todos los nombres que sonaron, finalmente se definió por el exentrenador justamente del "Taladro", que además tiene un recorrido como ayudante de campo de Julio Falcioni.

De 55 años y una gran trayectoria como futbolista, sobre todo en Banfield, regresa a la actividad después de un año. Su último club fue Sarmiento de Junín. Luego de acompañar a Falcioni en su paso por Boca, se largó como cabeza de grupo en Paraguay, tuvo dos etapas en Banfield, dirigió Newell´s y Huachipato de Chile.

Sanguinetti no tiene tiempo para pensar y lo único que necesita es puntos. Aldosivi necesita imperiosamente empezar a achicar la brecha con Deportivo Riestra, hoy el que está por encima en la tabla anual. Esos 9 puntos de diferencia, con 30 en juego, parecen difícil de revertir, pero no imposibles. El "Tiburón" viene de milagros en las últimas temporadas y puede tener preparado uno más.



