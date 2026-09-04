Buenas sensaciones de Colapinto en las P1 de Monza

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una sólida actuación en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y terminó en la novena posición.

El argentino, que en este Gran Premio tiene un gran paquete de mejoras en su Alpine, registró un mejor tiempo de 1:24,028 y quedó a solo un segundo y 20 milésimas del líder de la sesión, que fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El pilarense muestra algunas actualizaciones en el auto que generan un mejor rendimiento y eso lo ayuda a ir en busca de su objetivo de volver a sumar puntos durante el fin de semana.

La continuidad de la actividad será a las 11 con la segunda prueba libre, mientras que sábado habrá P3 y clasificación, de cara a la carrera principal del domingo.