Chocó, abandonó el auto y escapó a pie: lo atraparon a pocas cuadras

Un hombre de 26 años fue detenido durante la madrugada de este sábado luego de protagonizar un choque en Castelli y Santiago del Estero, abandonar el auto en el que circulaba y escapar a pie. La Policía logró encontrarlo a pocas cuadras del lugar.

Todo comenzó cuando personal del Comando de Patrullas Norte llegó a la zona tras un llamado al 911 por un accidente de tránsito. Uno de los conductores, que circulaba en un Peugeot 206, bajó del vehículo y comenzó a correr.

Finalmente, los efectivos lograron interceptarlo en Santiago del Estero y Alvarado. Durante la fuga, el joven descartó un handy y dos destornilladores, que fueron encontrados por el personal policial.

Al revisar el Peugeot, la Policía encontró dos teléfonos celulares, una rueda de auxilio, frascos de miel, un GPS, herramientas, un bastón extensible, una llave de arranque de un Toyota, gorras y distintas prendas de vestir. Tanto el auto como los elementos fueron secuestrados.

En el caso intervino la UFIJE de Flagrancia, que inició una causa por encubrimiento y ordenó realizar las pericias correspondientes.