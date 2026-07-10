Andaba en un vehículo robado y con la patente adulterada

Un hombre de 39 años que circulaba a bordo de un auto con pedido de secuestro fue aprehendido en las últimas horas por personal del Comando de Patrullas durante un operativo de control de rutina.

Los efectivos interceptaron el rodado al constatar que tenía una chapa patente de reciente emisión que no era compatible con el Renault Logan: al revisar la documentación y los grabados registrales del vehículo detectaron que la patente colocada no coincidía con la identificación original.

Tiene 39 años.

Tras la consulta a los sistemas informáticos, se estableció que el dominio verdadero registraba un pedido de secuestro activo por robo, vigente desde el 3 de julio de 2026 a solicitud de la comisaria tercera por el delito de robo.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la sub comisaría Parque Hermoso, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente avaló el procedimiento y dispuso la formación de causa por encubrimiento y su posterior libertad.