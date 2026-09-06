Franco Colapinto lo tenía todo para sumar más puntos pero cometió un error y terminó llorando en Monza: “Tenía una gran oportunidad y no la aproveché”

El Gran Premio de Italia 2026 dejó una jornada cargada de emociones para Franco Colapinto en el mítico circuito de Monza. El piloto argentino de Alpine tuvo un comienzo brillante, avanzó rápidamente desde el séptimo lugar de partida y llegó a meterse en el cuarto puesto, para luego escalar hasta el tercero y soñar con un resultado histórico. Sin embargo, una mala maniobra cambió por completo el desarrollo de su carrera y lo obligó a remontar desde el puesto 16.

Colapinto perdió el control de su monoplaza y terminó fuera de pista, una situación que le hizo caer de manera abrupta hasta el decimosexto lugar. El golpe fue durísimo porque hasta ese momento el argentino estaba realizando una de sus mejores actuaciones de la temporada y tenía a tiro la posibilidad de subir al podio. Aun así, lejos de bajar los brazos, el piloto nacido en Pilar reaccionó de inmediato y comenzó una espectacular recuperación para volver a meterse en zona de puntos y se quedó con el noveno lugar.

Tras la bandera a cuadros, Colapinto finalizó noveno y sumó dos puntos para el campeonato, pero el resultado estuvo lejos de conformarlo. El argentino no pudo contener las lágrimas una vez que bajó del auto y mostró toda su frustración por la oportunidad que había dejado escapar en Monza. “Fue una carrera dura, muy frustrante”, reconoció inicialmente cuando fue consultado por su actuación en el Gran Premio de Italia.

“Tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que estoy triste por eso”, agregó Colapinto, visiblemente afectado por lo ocurrido durante la competencia. El argentino sabía que había tenido ritmo para pelear por posiciones de privilegio y que el error había cambiado completamente el panorama. A pesar de la caída hasta el puesto 16, su reacción posterior le permitió rescatar un noveno lugar que, en otro contexto, habría sido considerado un resultado positivo.

“Podía haber sido una gran carrera y fue un grave error”, admitió el piloto de Alpine, sin buscar excusas por la maniobra que lo dejó fuera de los primeros puestos. Mientras las lágrimas seguían cayendo, Colapinto también destacó la importancia de sacar una enseñanza de lo ocurrido: “Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Hay que aprender de esto”. Con esa autocrítica, el argentino cerró un domingo agridulce en Monza: sumó puntos y demostró capacidad de remontada, pero se quedó con la sensación de que el podio estuvo mucho más cerca de lo que finalmente reflejó el resultado.

De todos modos pese a la fuerte autocritica que hizo el joven argentino hay que mirar el lado positivo de la carrera, consiguió recuperar siete lugar y sumar nuevamente puntos en el campeonato para llegar a las 21 unidades en la temporada. Además se notó claramente que el monoplaza de Alpine esta para pelear por algunos puesto más arriba, algo que buscará tanto él como Pierre Gasly conseguirlo en Madrid la semana que viene.