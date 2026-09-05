Sabado soñado para Alpine: Colapinto larga séptimo y Gasly hizo la pole

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una buena clasificación y largará séptimo en la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. La gran sorpresa la dio su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien se quedó con la pole position.

Desde el inicio de la clasificación, Colapinto se mostró muy sólido, ya que en la Q1 avanzó fácilmente gracias a su registro de vuelta de1:22,662.

Ya en la Q2, Colapinto mejoró aún más su tiempo al girar en 1:22,40. Si bien parecía que con este registro no le iba a alcanzar para meterse en la última sesión clasificatoria, el argentino dio la sorpresa al terminar en la octava colocación, incluso por delante de los pilotos de Ferrari, que son el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc.

Finalmente, en la Q3 Colapinto se quedó con la octava posición luego de girar en 1:22,220. Sin embargo, comenzará en la séptima colocación debido a la sanción al italiano y líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli(Mercedes), por el cambio en su unidad de potencia.

De esta manera, el piloto argentino tendrá una muy buena oportunidad para sumar puntos, en un Gran Premio donde está exprimiendo muy bien las actualizaciones en su Alpine.

Sin dudas la gran sorpresa de la jornada y una de las mayores de la temporada la dio su compañero de equipo, el francés Gasly, quien voló en la Q3 y consiguió la primera posición gracias a su increíble registro de 1:21,786.

En la segunda posición quedó el británico George Russell (Mercedes), mientras que el top 5 lo completaron el australiano Oscar Piastri(McLaren), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

La carrera del Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1, será este domingo a las 10 de la mañana.