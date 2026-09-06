Aguante corazón aguante: en un partido de locos Alvarado se llevó los tres puntos en el final

El equipo de Pablo Martel lo dío vuelta, se lo empataron a minutos del final y Matías Pérez le dio el triunfo agónico para seguir como líder del grupo.

En un partido para el infarto que se lo podría haber llevado cualquiera de los dos, Alvarado le ganó 3-2 a Atenas de Río Cuarto en el José María Minella por la séptima fecha del nonagonal del Federal A.

El encuentro comenzó con un ritmo alto y con dos equipos que no renunciaron a su idea de jugar. Alvarado tuvo las primeras aproximaciones con un remate de Sosa dentro del área y otro intento que buscó el ángulo, aunque terminó apenas por encima del travesaño. Atenas, por su parte, respondió y mostró rápidamente que no había llegado al Minella a refugiarse. Un tiro libre encontró a Arcando sin marca dentro del área, pero el defensor no consiguió acertarle al arco.

Con el correr de los minutos, el partido se transformó en un verdadero ida y vuelta. Castellano y Sosa probaron desde afuera del área, aunque en ambas ocasiones apareció Franco Pérez para responder con seguridad y evitar cualquier rebote peligroso. Alvarado intentaba por diferentes caminos y también tuvo una situación particular con un córner cerrado ejecutado por Gorgerino, que aprovechó el viento y obligó a Pérez a intervenir sobre la línea para impedir que la pelota terminara dentro del arco.

Después de un primer tiempo intenso y sin goles, Atenas golpeó apenas comenzado el complemento. Agustín Arcando encontró una pelota suelta luego de varios rebotes tras un córner y sacó un potente remate que dejó sin respuestas a Emanuel Bilbao. El 1-0 obligó al conjunto dirigido por Martel a cambiar el escenario y salir decidido a buscar la igualdad.

La reacción llegó de la mano de Ariel Castellano, una de las grandes figuras del partido. El extremo fue un problema permanente para Ducco y, en el complemento, comenzó a encontrar cada vez más espacios. A los 23 minutos desbordó nuevamente y metió un centro que terminó en los pies de Germán Cervera, quien había ingresado desde el banco. Tras un rebote en un defensor, el delantero reaccionó rápidamente y definió de primera para establecer el 1-1.

Castellano siguió siendo la llave para abrir la defensa visitante. Primero asistió a Ramiro Makarte, que probó al primer palo y encontró nuevamente una gran respuesta de Franco Pérez. Poco después, otro centro cayó sobre el segundo poste y Makarte ganó en las alturas, pero su cabezazo terminó en las manos del arquero. Finalmente, a los 35 minutos llegó la tercera oportunidad y el “Hueso” no perdonó: centro preciso de Castellano y cabezazo contra el palo para poner el 2-1 y desatar la fiesta en el Minella.

Pero el partido todavía tenía preparado un capítulo increíble. En el tramo final, Bergalli ganó de cabeza dentro del área chica y su remate parecía sencillo para Bilbao. Sin embargo, el arquero intentó controlar la pelota y se le escapó de manera insólita hasta terminar dentro del arco. El 2-2 fue un golpe inesperado para Alvarado, que había conseguido dar vuelta la historia y parecía encaminado a quedarse con los tres puntos.

Cuando todo parecía terminar en empate, apareció Matías Pérez para escribir el final perfecto. El mediocampista tomó una pelota que quedó suelta después de una acción ofensiva, la acomodó para su zurda y sacó un remate espectacular al segundo palo. Franco Pérez voló para intentar evitarlo, pero nada pudo hacer ante la precisión del disparo. El 3-2 desató la locura en el José María Minella y confirmó una victoria que tuvo todos los condimentos: remontada, errores, golazos, tensión y un final caliente que incluso terminó con la expulsión de Arcando tras un cruce con Centurión.

Con esta victoria agónica que consiguió el "Torito" llegó a los 14 puntos en la zona B del nonagonal del Federal A y le sacó dos puntos a Olimpo que igualó y quedó en el segundo lugar. El próximo encuentro para el equipo de Martel será frente a Cipolletti en condición de visitante.

Síntesis:

Alvarado (3): 1- Emanuel Bilbao, 2- Facundo Centurión, 3- Cristian Gorgerino, 4- Lucas Chiozza, 5- Tomás Federico, 6- Tomás Fernández, 7- Marco Miori, 8- Matías Mansilla, 9- Germán Sosa, 10- Santiago Gutiérrez, 11- Ariel Castellano. DT: Pablo Martel.

Atenas de Río Cuarto (2): 1- Franco Pérez, 2- Agustín Arcando, 3- Valentin Duco, 4- Augusto Suárez, 5- Ignacio Castro, 6- Mauricio Mansilla, 7- Martín Vera, 8- Matías Rosales, 9- Alejo Mainero, 10- Facundo Quiroga, 11- Marcos Rivadero. DT: Gastón Leva.

Árbitro: Jorge Etem



Goles: Germán Sosa, Ramiro Makarte, Matías Pérez (Alvarado); Agustín Arcando y Nicolás Bergalli (Atenas)



Estadio: Jose María Minella