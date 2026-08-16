Kimberley ganó en casa y se mete en la pelea
El "dragón" derrotó 3 a 1 a Cipolletti y consiguió el segundo triunfo en la Zona Campeonato. La contundencia del segundo tiempo marcó la diferencia en un encuentro parejo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de la dolorosa derrota en el final ante Atenas en Río Cuarto, Kimberley volvió al "José Alberto Valle" con un importante triunfo sobre Cipolletti de Río Negro por 3 a 1.
El encuentro no había tenido tantas emociones en la primera parte y se rompió en el complemento. En la etapa inicial, apenas un centro de Vella que se cerró, sorprendió Báez y rozó el travesaño. La más clara del local fue de Ullúa, que tuvo un penal en movimiento y el arquero le adivinó la intención, y Castillo no pudo aprovechar el rebote.
La segunda mitad fue diferente. Kimberley avisó de entrada y sacó ventaja a los 16', cuando Facundo Russo desbordó como siempre por derecha y metió un centro "venenoso" que el marplatense Yago Piro terminó metiendo en su propio arco. Con el envión, el "dragón" lo fue a buscar y llegó al segundo. Loscaloso avanzó demasiado libre pasando mitad de cancha y cuando llegó la metió contra el palo para darle tranquilidad.
Parecía que todo iba a estar tranquilo, pero el descuento de Almirón le puso un poco de dramatismo al encuentro. Sin embargo, los de Mignini siguieron buscando y lo liquidaron. Sobre el final, una infracción dentro del área permitió que el histórico Franco Mañas sellara el 3 a 1 definitivo con un remate fuerte, al medio del arco.
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