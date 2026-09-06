A seguir dando pelea: Círculo ganó en casa y sigue con vida

El conjunto de Otamendi ganó y mantiene la ilusión de salvar la categoría.

Mientras haya vida hay esperanza. Y Círculo no se va a rendir, va a pelear hasta la última fecha y hará todo lo que esté a su alcance para lograr la permanencia y asegurar su continuidad en el Torneo Federal A. En un choque clave, el equipo de Duilio Botella hizo lo que tenía que hacer, le ganó 2 a 1 a Sol de Mayo de Viedma y se mantiene firme en la lucha de la Reválida. Quedan dos fechas para el final.

Con la presión de saber que un mal resultado lo podía condenar, el Papero salió decidido a buscar el partido, tomó el protagonismo y fue encima del arco rival. Sin embargo, no pudo desnivelar rápido y la visita emparejó. Pero ahí llegó la mano de Scolari que Marcos observó y sancionó el penal que Rodrigo Juárez transformó en gol con un remate bajo, contra el caño izquierdo.

Círculo consiguió lo que necesitaba y Sol de Mayo creció. Pero los de Botella estaban firmes atrás y casi estiran la cuenta antes del descanso con una buena acción de Juárez, que tiró el centro y casi termina en gol en contra de un defensor que cerró.

El complemento arrancó con la visita tratando de manejar la pelota, pero no llegaba con peligro. Sin embargo, Círculo volvió a golpear en el momento justo, para frenar el envión albiceleste. Vicente Barberini remató, Zalazar la quiso despejar y la mandó al fondo de su arco para el 2 a 0 que dio tranquilidad.

Lo único que quería el Papero era que terminara el partido para conseguir lo que necesitaba. Lo pudo definir antes pero no lo hizo y la expulsión de Quilen pareció quitarle la última esperanza a Sol de Mayo. Pero casi en tiempo de descuento, un penal le permitió a Santiago Jara sellar el 2 a 1 que le puso algo de suspenso y dramatismo al final.

Pero no pasó más nada. Triunfo y desahogo, para dejar de nuevo atrás a Santamarina y para ir a la caza de su rival, que quedó a tres puntos cuando quedan 6 en juego.

Síntesis:

Círculo Deportivo (2): Pedro Fernández; Rodrigo Torres, Facundo Rojas, Jano Martínez y Simón Buscaglia; Julián Vílchez, Martín Gómez, Rodrigo Juárez y Marco Campagnaro; Vicente Barberini e Imanol Iriberri. DT: Duilio Botella.

Cambios: ST 19' Joaquín Bassani por Gómez, 34' Ramiro Banchio por Juárez y 43' Mateo Sasso y Ciro Rius por Torres y Barberini.

Sol de Mayo (1): Leonardo Torres; Diego Zalazar, Jorge Scolari, Santiago Pérez y Lucas Galiano; Emiliano Soria, Lucas Quilen, Santiago Jara y Kevin Pereira; Gabriel Jara y Federico Oliva. DT: Diego Galván.

Cambios: PT 6' Cristopher López por Galiano, Editson Córdoba y Héctor Morales por Oliva y G.Jara.

Goles: PT 22' Juárez, de penal (CD); ST 17' Zalazar, en contra (CD) y 46' S.Jara, de penal (SdM).



Árbitro: Fernando Marcos.



Estadio: "Guillermo Trama".

Fotos: Edu Machado / Prensa Círculo