Robaron en una casa, escaparon por los techos e intentaron sobornar a la policía

Dos de los tres sujetos que el lunes a la madrugada entraron a robar a una vivienda en el barrio Constitución e intentaron escapar por los techos fueron aprehendidos por personal policial tras un llamado al 911: al momento de ser interceptados intentaron sobornar a los efectivos por lo que también se les formó una causa por cohecho activo en grado de tentativa.

Cerca de las cinco y media de la madrugada los oficiales del Comando de Patrullas Norte arribaron a la zona de la avenida Tejedor entre Aragón y Lijo López donde tres sujetos habrían ingresado a una vivienda tras acceder desde una propiedad lindera, utilizar herramientas y una escalera para reducir a los proveedores.

Herramientas empleadas por los ladrones.

“Uno de los hombres fue aprehendido en el patio de la propiedad lindera, el otro en el interior del domicilio damnificado y el tercer integrante se dio a la fuga”, informaron autoridades policiales.

Durante el procedimiento se secuestraron una pinza corta candado, guantes negros, una zapatilla, un cuellito de neoprene negro, una barreta, un buzo negro y un teléfono celular Samsung, además de recuperar diversos elementos denunciados como sustraídos, entre ellos la caja fuerte, alhajas, una escalera, una cámara de fotos, un iPhone 11 y otros objetos.

Elementos secuestrados.

El mayor de los aprehendidos cuenta con antecedentes por tentativa de robo, tentativa de robo agravado por escalamiento y efracción, tentativa de robo agravado por el uso de arma y escalamiento, portación ilegal de arma de uso civil, infracción a la Ley de Drogas y distintas infracciones. El de 25, por su parte, registra procesos previos por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, infracción a la Ley de Drogas y actuaciones por abuso de arma y allanamiento.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de actuaciones por robo triplemente agravado por efracción, escalamiento y por ser cometido en poblado y en banda y cohecho activo en grado de tentativa. Ambos quedaron alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta que presten declaración en Tribunales.