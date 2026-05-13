Una huella en una caja y fotos familiares: piden excarcelar a acusado de robar una casa

La defensa del acusado de robar una casa en Santa Clara del Mar a fines del año pasado y que fue detenido esta semana pidió que sea excarcelado a partir de la falta de riesgo procesal y de la necesidad de responder una serie de medidas que permitirían ubicarlo lejos del lugar del hecho.

Sergio Ávila está acusado de ser uno de los sujetos que el 13 de diciembre de 2025 ingresó a una vivienda en Livorno al 500 cuando no estaban los propietarios y robar elementos electrónicos, equipos de audio, computadoras, celulares, un reloj y prendas de vestir. El hallazgo de una huella digital en una caja de la vivienda permitió a la fiscalía solicitar su detención.

Su defensa, a cargo del abogado penalista Bernardo Palumbo, sostuvo que durante las seis horas posibles del ingreso a la casa, el acusado estaba en la ciudad de Mar del Plata y que puede demostrarse a partir de registros fotográficos y del análisis de las antenas de celulares que ya solicitó como medida probatoria.

“Necesitamos saber el origen de esa caja porque no es que sus huellas aparecieron en otro lugar de la vivienda. Su rastro estaba en un objeto movible y confirmaron su identidad porque hace más de veinte años tuvo un paso por la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP)”, le dijo a 0223.

Está alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Consultado acerca de los motivos por los que Ávila se mantuvo prófugo, el profesional dijo que nunca se había enterado de imputación alguna y que cuando en marzo se hizo un allanamiento, no fue en su vivienda sino en la que estaba en la parte delantera del terreno.

Palumbo pidió que se evacúen las citas tras la declaración exculpatoria de su defendido, se analicen las antenas telefónicas donde impactó el celular, se analice el celular secuestrado, se analicen las fotografías adjuntadas que lo ubican en otro lugar y que se consulte a las víctimas por el origen de la caja donde se hallaron sus huellas ya que es posible que la hayan llevado al lugar donde Ávila trabaja hace doce años.

La defensa pidió la excarcelación.

“Se ha otorgado la detención del causante atento la huella de mi defendido hallado en el interior del domicilio donde se produjo el ilícito que nos convoca. No obstante, el elemento en que se encontró resulta trasladable inheremente a su naturaleza, al tratarse de una caja, tal y como describió Policía Científica. No se ha encontrado huella alguna en picaportes, puertas, ventanas, marcos, paredes, ni en ningún otro elemento, solo allí, lo que da cuenta que los perpretradores posiblemente utilizaron guantes”, argumentó.

Al momento de solicitar la excarcelación el abogado descartó la existencia de riesgos para el avance de la investigación ya que Ávila tiene arraigo, la pena en expectativa, el comportamiento durante el proceso porque se presentó de manera voluntaria en la DDI y hasta la entrega de su celular desbloqueado como indicio objetivo a favor de la presunción de buena conducta.