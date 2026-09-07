Murió un nene de 9 años tras caer de un quinto piso: estaba al cuidado de su niñera
El menor cayó desde una ventana de la Torre III de Comodoro y terminó sobre el techo de un comercio. Aunque fue asistido por una ambulancia y trasladado de urgencia a un hospital, no logró sobrevivir al fuerte impacto.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un menor de 9 años murió este lunes luego de haber caído de un quinto piso en la Torre III del complejo habitacional Las Torres, en Comodoro Rivadavia. La tragedia se consumó tan solo horas después del incidente, por el que acudió con inmediatez una ambulancia que trasladó a la víctima al Hospital Regional de la ciudad chubutense.
Las primeras informaciones indican que el nene se encontraba al cuidado de una niñera cuando, por circunstancias que aún son motivo de investigación, cayó desde una ventana del edificio.
Tras la caída, el menor impactó contra el toldo de un kiosco ubicado en el complejo habitacional. Vecinos que advirtieron lo ocurrido comenzaron a pedir ayuda y dieron aviso a los servicios de emergencia.
Por su parte, la Justicia trabaja para esclarecer lo ocurrido dentro del departamento antes de la caída y determinar con precisión en qué circunstancias se produjo. Asimismo, las informaciones que indican que una niñera se encontraba al momento del incidente aún deben ser corroboradas por las autoridades.
Los investigadores también deberán reconstruir la secuencia de la caída y establecer desde qué punto exacto se produjo el impacto que terminó sobre el toldo y el techo del comercio.
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