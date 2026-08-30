Clausuraron la carnicería involucrada en el masivo envenenamiento de perros

El vecino que aportó pruebas cobrará una recompensa de $1.500.000 (Gentileza: La Mañana de Bolívar).

El Juzgado de Faltas de Bolívar dispuso la clausura de Carnes La Calfucurá, propiedad de Sebastián Rodrigo Mendiburu, el acusado de envenenar a al menos cuatro perros en el barrio Los Tilos. La investigación determinó que la carne picada de ese local fue la que mató al menos a cuatro animales.

No trascendió en detalle por cuánto tiempo durará la medida ni tampoco si existe además sanción económica, según informó La Mañana de Bolívar. Se recuerda que los casos de envenenamiento comenzaron hace más de tres meses, con un saldo de una veintena de perros muertos.

En tanto, el proceso judicial contra Mendiburu avanza, a pesar de que se negó a declarar. En paralelo, realizaron nuevos allanamientos -en una vivienda y en un depósito de la ciudad- en busca de dar con la persona que le proveyó al imputado el veneno que mató a los cuatro perros.

La carne picada utilizada para envenenar perros en Bolívar.

Por su lado, el vecino que aportó videos clave en la investigación contra Mendiburu percibirá una recompensa de $1.500.000, tal como había prometido el Municipio el pasado 12 de agosto.

Se trata de un hombre de apellido García, que fue individualizado en la conferencia de prensa del lunes como el propietario de las cámaras de donde se obtuvieron las imágenes para la reconstrucción de los hechos.

En ellas se ve que el tupper azul -donde se sirvió la carne picada- fue puesto allí el domingo 9 de agosto a las 12:45 por una persona que llegó al lugar a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok gris oscura, sin patentes colocadas. El individuo, luego identificado como Mendiburu, descendió del vehículo, arrojó el recipiente en la zona y se retiró.