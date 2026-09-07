Vuelven a restringir el GNC en Mar del Plata y podría extenderse varios días: las estaciones afectadas

A partir de la noche de este lunes, YPF podrá vender hasta 3000 metros cúbicos por día.

Seguido de la advertencia por frío extremo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el fuerte incremento en la demanda de gas, este lunes volvieron a restringir el suministro de GNC en estaciones de servicio de Mar del Plata.

La noticia fue confirmada por Patricio Delfino, integrante de la Cámara de Expendedoras de Combustibles, quien le comentó a 0223 que en realidad "no existen explicaciones" de la medida y que "los colegas se enteran mediante una notificación de Camuzzi".

"Aquellos con firme se deben limitar a su capacidad de reserva, mientras que quienes cuentan con interrumpible tienen que cortar inmediatamente. Explicaciones nunca se dan y no se sabe hasta cuándo", detalló.

Estiman que la restricción durará hasta que suba la temperatura en la ciudad.

Sin embargo, Delfino estimó que la restricción se extenderá por "algunos días más", a la par del repunte de la temperatura en la ciudad.

Por el lado de las estaciones de GNC a las que alcanza la disposición, precisó que de la totalidad -alrededor de cincuenta- "afecta a la mitad" y aclaró: "Lo paradógico es que las que tienen reserva de capacidad, transporte firme y pueden despachar, abastecen tranquilamente a la totalidad del mercado, con lo que no se ahorra gas y tampoco hay desabastecimiento".

En paralelo, según pudo saber este medio, a partir de la noche de este lunes YPF podrá vender hasta 3000 metros cúbicos por día antes de tener que cerrar sus surtidores para preservar la presión del caño.

La restricción se había aplicado por última vez a mediados de agosto y cabe recordar que no implica que cada usuario pueda cargar un 30% menos, sino que puede generar una menor disponibilidad de GNC en las estaciones y un agotamiento más rápido del combustible.

La anterior restricción se había registrado el 10 de agosto en Mar del Plata, hace menos de un mes.

Las estaciones que podrían estar afectadas

Aunque no existe un listado actualizado, como referencia se puede tomar la nómina difundida en mayo pasado, cuando se había aplicado una restricción similar sobre las bocas que operaban con contratos interrumpibles.

En aquella oportunidad, entre las estaciones alcanzadas figuraban: Alonso Constant, de Solís 9531; Cumeican, de Juan B. Justo 4873; Don Félix, de Constitución 4053; Edison Gas, de Edison 1879; El Único, de Juan B. Justo 10; Emfaco, de J.P. Ramos Norte 1401; GNC El Pino, de Luro 9807; Guerizar, de Champagnat y Ramos Norte 1338; Irubat, de Juan B. Justo 4986; Petrolera Cruz del Sur, de Del Riego 49; Procosud, de Ruta 226 N°8; Parque Constitución, de Constitución 4703; y Queque 554, de J.P. Ramos Norte 1410, entre otras.

La lista corresponde a una restricción aplicada meses atrás y no implica que esas mismas estaciones se encuentren actualmente sin suministro, ya que la situación puede variar de acuerdo con las condiciones del sistema y los contratos vigentes.