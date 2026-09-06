Mar del Plata, entre un alerta por frío extremo y los 20°: así estará el tiempo esta semana

El termómetro se volverá loco y la máxima llegará a 20° el jueves.

Después de un fin de semana fresco e inestable en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por frío extremo en un sector de General Pueyrredon y anticipó que esta semana tendremos una jornada espectacular.

En principio, la noche del domingo será cruda, con 3°, viento a baja velocidad del sector noreste, de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), y cielo mayormente nublado.

Después del frío del lunes, la temperatura empezará a subir el martes, miércoles y jueves, para luego volver a bajar.

Por su lado, el organismo advirtió que las bajas temperaturas de este lunes "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas". La zona a la que afectaría es el oeste del distrito.

En cuanto a las condiciones del día, se espera un sol engañoso por la mañana, ya que la máxima apenas será de 10° y la mínima de 1°. Luego, para la tarde y la noche el cielo comenzará a cubrirse.

El alerta por frío extremo del SMN alcanza al oeste de General Pueyrredon.

Y en tanto al viento, no sería una preocupación y, conforme al pronóstico, soplará suave desde el noroeste a la mañana, del noreste algo más intenso (13-22 km/h) por la tarde y terminará tenue proveniente del norte.

A pesar de la advertencia, el SMN adelantó que el temómetro irá en ascenso a partir del martes hasta alcanzar una máxima de 20° el jueves. El repunte durará poco y el viernes volverían las intensas ráfagas y unos gélidos 12°.