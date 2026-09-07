Rechazan la autorización para un homenaje al último intendente peronista de Mar del Plata

El Emturyc afirmó que al estar prevista una reforma del hall del Palacio Municipal- actualmente suspendida- es mejor no proyectar la intervención de homenaje a Cavallo.

Después de casi diez meses de espera, finalmente llegó la respuesta al pedido para colocar una placa en el hall del Palacio Municipal en homenaje a José Antonio Cavallo, quien fuera el último intendente peronista de Mar del Plata, destituido por el golpe militar de 1955, y cuya trayectoria había motivado la iniciativa presentada en octubre de 2025.

El informe fue elaborado por la Comisión Municipal de Monumentos y Esculturas, organismo que depende del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), y elevado luego de repetida solicitud realizada desde la Comisión de Educación del Concejo Deliberante. La respuesta fue negativa, ya que la comisión recomendó no autorizar el emplazamiento de nuevas placas ni homenajes en el edificio municipal hasta que se defina qué ocurrirá con un proyecto de puesta en valor del hall del Palacio Municipal.

Cavallo fue intendente entre 1954 y 1955, cuando fue derrocado por el Golpe Militar de ese año.

“Atento a que hay un plan de puesta en valor el hall del Palacio Municipal que a la fecha se encuentra en suspenso, se sugiere desde esta Comisión no autorizar el emplazamiento de nuevas placas ni homenajes en el edificio Municipal hasta tanto se defina el desarrollo del proyecto de puesta en valor”, señaló el informe al que accedió 0223, el cual no es vinculante y la definición será responsabilidad de los concejales.

El documento lleva, entre otras firmas, la del presidente del Emturyc, Diego Juárez, y la de la directora de Restauración de Monumentos Históricos, Constanza Addiechi. También aparece la firma del concejal libertario Rolando Demaio.

El proyecto fue presentado por el bloque peronista en 2025, actualmente presidido por Mariana Cuesta.

El pedido había sido presentado el 17 de octubre del año pasado, en coincidencia con el Día de la Lealtad Peronista, y durante meses permaneció sin una respuesta formal. Ahora, en base a la exposición del organismo, el homenaje quedaría supeditado a una obra cuya concreción no tiene, por ahora, una definición.

Cavallo fue electo en las elecciones del 25 de abril de 1954 como candidato del Partido Justicialista, con 40.306 votos y sobre los 26.315 de la Unión Cívica Radical. Su mandato quedó inconcluso por el Golpe de Estado del 19 de septiembre de 1955, que a nivel nacional derrocó a Juan Domingo Perón y que en Mar del Plata tuvo un impacto mayúsculo con los bombardeos sobre la ciudad desde dos buques de la Armada Argentina. 71 años después, Cavallo sigue siendo el último intendente peronista de General Pueyrredon.