Peñarol oficializó una gira por Brasil antes del arranque de la Liga Nacional

Selem Safar y Sebastián Vega, dos de los que volvieron a Peñarol para esta nueva temporada. (Foto: Prensa Peñarol)

El Club Peñarol se encargó de informar en sus redes sociales, que el equipo de Leandro Ramella participará de un torneo que se realizará en Belo Horizonte, organizado por Minas Tenis Club, con quien jugará un amistoso y como parte del triangular.

El "milrayitas" tendrá tres choques en tierra brasileña. El 22 de septiembre, se medirá de manera amistosa con Minas Tenis, mientras que 24 y 25 formará parte del Torneo Amistoso Internacional en el que enfrentará a Fluminense y el club organizador.

Mientras tanto, la dirigencia junto a sus pares de Quilmes ultiman detalles y esperan los permisos de los organismos de seguridad para revivir el clásico en el Polideportivo "Islas Malvinas" el 16 de septiembre.

Cabe recordar, que se conoció que el debut de Peñarol en la Liga Nacional será como local, en el Poli, ante el campeón Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia el miércoles 30.



