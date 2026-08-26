Quién es Pedro Stuardo, la apuesta internacional que sumó Peñarol
El chileno de 18 años se sumó a las prácticas del conjunto de Leandro Ramella y será una variante en la rotación de la Liga Nacional.
26 de Agosto de 2026 20:44
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Club Atlético Peñarol anunció la llegada del joven jugador chileno Pedro Stuardo, quien ya se incorporó a la pretemporada junto al plantel que se encuentra bajo las órdenes del entrenador Leandro Ramella.
Stuardo, nacido el 17 de junio de 2008 y con 1,97 metros de altura, se desempeña como alero y llega proveniente de Zentro Basket Madrid, España. Además, cuenta con experiencia en las selecciones juveniles de Chile.
En 2025 integró la Selección que disputó el FIBA U17 South American Championship, donde participó en cinco partidos y registró promedios de 7,8 puntos, 5,8 rebotes y 2,4 asistencias.
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