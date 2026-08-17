La nueva ilusión de Peñarol ya está en marcha: comenzó la pretemporada

El plantel profesional de Peñarol puso en marcha este lunes la pretemporada de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Nacional, con los primeros trabajos bajo las órdenes del entrenador en jefe Leandro Ramella y su cuerpo técnico.

En esta primera jornada participaron los jugadores Luciano Guerra, Andrés Jaime, Selem Safar, Agustín Pérez Tapia, Sebastián Vega, Nicolás Chiaraviglio, Al Thornton, Franco Giorgetti, Iván Basualdo e Ignacio Bednarek.

Además, se sumaron a los entrenamientos los juveniles Gianluca Luca Rossi, Martín Chapero, Gonzalo Aman, Juan Cruz Locatelli, Joaquín Bulchi y Tomás Martínez Rosenfeld, quienes formarán parte de los trabajos de preparación.

El cuerpo técnico está encabezado por Ramella, acompañado por los asistentes Mariano Rodríguez, Tomás Sirochinsky y Juan Ignacio Barón. El staff se completa con Gustavo Cuello y Emilio Fazio como preparadores físicos, Luciano Gáspari y Santiago Hagen como kinesiólogos, y Gustavo Fileni como médico del plantel.



