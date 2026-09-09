Mirtha Legrand sigue internada: qué dice el parte médico
El Sanatorio Mater Dei informó cómo continúa la conductora, que permanece en el nosocomio acompañada por sus familiares. "Agradecemos por el respeto y el cariño", agregaron.
Por Redacción 0223
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El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada en una habitación común.
Según el comunicado, la conductora “evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio”. Además, el centro médico detalló que continúa acompañada por su familia.
“La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”, señala el parte firmado por el director médico del Sanatorio Mater Dei, el Dr. Enrique Eschagüe.
Desde la institución también se refirieron a los mensajes recibidos durante estos días: “Agradecemos a todos por el respeto y cariño que transmiten”.
Por último, el Sanatorio Mater Dei aclaró cuándo habrá una nueva actualización sobre el estado de salud de la conductora. “De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, informaron.
De esta manera, el parte médico lleva tranquilidad sobre la evolución de Mirtha Legrand y confirma que continúa estable, sin complicaciones y en una habitación común.
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