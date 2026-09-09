Cada vez más cerca de igualarse: el dólar blue bajó y el oficial subió

El mercado cambiario cerró este miércoles 9 de septiembre con movimientos dispares. Según los valores registrados al cierre de la jornada, el dólar blue bajó 0,33% y terminó a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.

Por otro lado, el dólar oficial mostró una leve suba en su cotización de venta. Finalizó el día a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un incremento del 0,34%.

La diferencia entre el dólar blue y el oficial al cierre de la jornada se mantuvo acotada. El paralelo terminó apenas $5 por encima del oficial en el precio de venta y quedaron así más cerca de igualarse.

Los dólares financieros también terminaron la jornada en terreno positivo. El dólar MEP cerró a $1.525,80 para la compra y $1.533,10 para la venta, con una suba del 0,20%.

Por último, el dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.593,60 para la compra y $1.596,20 para la venta, con un incremento del 0,25%.