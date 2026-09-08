Denunció que un enfermero la abusó durante una internación: se enteró por su compañera de habitación

Una joven de 20 años denunció haber sido víctima de abuso sexual mientras estaba internada en el servicio de Psiquiatría del Hospital Tránsito Cáceres de Allende en Córdoba. El hecho habría ocurrido durante la noche y la víctima habría reconocido el suceso a partir del relato de otra paciente, que compartía la habitación con ella.

La denuncia fue presentada en el Polo de la Mujer y la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno. Según trascendió, el enfermero señalado sería un hombre de 60 años, delegado gremial.

Polo Integral de la Mujer dependiente de la Secretaría de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas de Córdoba.

La joven había ingresado al hospital el 13 de agosto por una crisis de depresión y quedó internada hasta el viernes 20. En esa línea, la madre cuestionó que le hubieran aumentado tanto la medicación que tomaba habitualmente.

Según la declaración de la mamá de la víctima, el hecho salió a la luz tras el relato de una compañera de habitación de su hija. “En la primera noche le relata que fue abusada sexualmente durante la noche por un enfermero del turno nocturno al cual ella después reconoce”, expresó ante los medios la mujer.

Su compañera de habitación forma parte de la denuncia como testigo.

La paciente que habría presenciado el abuso también forma parte de la causa como testigo. La madre agregó que su hija y la compañera comunicaron lo sucedido en el Hospital, pero que a pesar de ello el enfermero no habría sido apartado de su cargo.

Según relató, una responsable del área habría respondido que la joven era mayor de edad y podía consentir. En la misma línea la compañera habría replicado: “¿Cómo puede consentir estando inconsciente?”.

La denuncia

La familia tomó conocimiento de lo ocurrido después del alta médica de la víctima. La madre contó que la joven identificó al enfermero una vez que regresó a su casa y que la situación derivó en una nueva crisis de salud mental.

El relato de la madre de la víctima ante los medios. Foto: gentileza Eldoce.tv

La abogada Fernanda Alaniz confirmó que el trabajador está identificado y reclamó que sea apartado del hospital mientras avanza la investigación. La letrada sostuvo que existe material biológico que habría sido encontrado en el cuerpo de la víctima.

La denuncia aún se encuentra en proceso de investigación, bajo la órbita de la fiscalía especializada.