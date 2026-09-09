Terror por una camioneta que ataca a mujeres y niñas

Uno de los hechos generó especial preocupación porque, en un primer momento, la madre y su hija creyeron que se trataba de un intento de secuestro. Sin embargo descubrieron que no era el primer caso de la banda en el ámbito delictivo.

Vecinos de Merlo están en alerta por una camioneta blanca en la que se mueven dos delincuentes que proganizaron varios robos contra mujeres y niñas en la calle. En el hecho mencionado durante el primer párrafo, la camioneta frenó junto a una mujer que estaba con su hija. De acuerdo con la denuncia, uno de los ocupantes descendió del vehículo e intentó arrebatarle la mochila.

Otro de los robos a mujeres de la zona.

La madre reaccionó de inmediato y comenzó a forcejear con el delincuente para impedir que se llevara las pertenencias. En medio del enfrentamiento, la niña cayó al piso, mientras el asaltante intentaba desprenderse de la mujer.

En ese momento, el conductor de la camioneta aceleró para escapar y el delincuente que se encontraba fuera del vehículo terminó cayendo al suelo. La mujer aprovechó la situación, recuperó la mochila que había quedado tirada y los sospechosos escaparon.

El segundo video, a pocos metros de la Escuela Secundaria N° 56, muestra otra mujer que estaba en la vereda. Los delincuentes habían "marcado" a la víctima y esperaron el momento justo para atacarla. Uno de ellos se acercó por detrás y comenzó un forcejeo con la mujer.

El asaltante logró apoderarse de sus pertenencias y escapó rápidamente hacia la camioneta blanca, donde lo aguardaba su cómplice. Los dos episodios generaron preocupación entre los vecinos de la zona, quienes comenzaron a advertir sobre la presencia del vehículo y la modalidad utilizada por los sospechosos.