Así fue el accidente en el centro: chocó con un auto, atropelló a dos peatones y a uno lo arrastró varios metros

Las víctimas tienen 52 y 15 años, y la conductora de 54 fue alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán.

Se dieron a conocer las imágenes del impactante accidente que se registró en la tarde de este lunes en el centro de Mar del Plata, donde una mujer con una licencia falsa chocó contra otro auto, se desvió y atropelló a dos hombres que caminaban por la vereda.

La filmación que corresponde a la estación de servicio ubicada en Catamarca y Moreno permite visualizar el preciso instante en el que la conductora del Peugeot 206 impactó con un Nissan, siguió de largo y arrolló a dos peatones que se desplazaban por la cebra peatonal.

Según se observa en el video al que tuvo acceso 0223, la mujer de 54 años llegó tarde a la esquina, cruzó de forma imprudente y colisionó contra otro rodado, pero en ningún momento detuvo la marcha y embistió a los transeúntes, dejando a uno tendido en el suelo y arrastrando por varios metros a otro.

De acuerdo a fuentes hospitalarias, las víctimas -de 52 y 15 años- sufrieron traumatismos de cráneo grave con pérdida de conocimiento y politraumatismos, por lo que fueron trasladados en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y a la Clínica Colón.

Personal policial acudió al lugar a raíz de un llamado al 911 y constató el accidente, mientras que agentes de Tránsito Municipal secuestraron el vehículo por carecer de documentación habilitante.

Además, desde la fiscalía ordenaron la aprehensión de la mujer por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público, ya que contaba con un carnet de conducir presuntamente apócrifo.

Las autoridades judiciales ordenaron su traslado a la Unidad Penal Nº 50 de Batán y la notificación de la formación de la causa.