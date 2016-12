Tildan de “irresponsable” al circo La Audacia: “No cumplen con las condiciones de seguridad”

Luego de idas y venidas, de ordenanzas vetadas y de llegar a un trabajoso acuerdo para que el circo La Audacia tenga un lugar para funcionar que le permita financiar el trabajo social, este viernes surgió un nuevo impedimento para el desarrollo de la actividad circense en la zona sur de Mar del Plata.

El municipio realizó la tercera acta en tres días al circo por detectar una serie de irregularidades. En declaraciones a 0223, el titular de Inspección General del municipio, Emilio Succar Grau, explicó que "el municipio les otorgó un espacio para que ellos puedan actuar con ciertos requisitos de seguridad que se le exigen a cualquier lugar que tenga cierta habilitación”.

En ese sentido, el funcionario de Arroyo sostuvo que “inspectores municipales fueron al circo y constataron que faltan medidas de seguridad”. “No presentaron un seguro de responsabilidad civil, no contrataron emergencias médicas, no tienen agua corriente, los baños son deficitarios, no hicieron la antisiniestral de bomberos, no hay plano de evacuación y la estructura no está bien fijada”, detalló.

Por otra parte, Succar Grau afirmó que “la carpa del circo no ubicada en el lugar que lo estableció la ordenanza. Levantaron la carpa en un lugar que no está permitido”. “Desde el circo dicen que hablaron con la sociedad de fomento para trasladar la carpa, pero el tema tiene que ser tratado en el Concejo Deliberante para modificar la ordenanza que fijó la ubicación”, señaló.

Para finalizar, el funcionario aclaró que “no hay una persecución contra el circo. Las cosas se tienen que hacer dentro de la Ley. Queremos que funcione con todos los requisitos de seguridad para salvaguardar la salud de todos”.

“Es una irresponsabilidad de los responsables del circo llevar adelante funciones sin cumplir con todas las medidas de seguridad. Es voluntad del intendente que el circo funcione, pero hoy no están dadas las condiciones de seguridad”, resaltó.

“Nunca se clausuró el circo. Solamente estamos exigiendo que no se inicien las actividades hasta que se cumplan las normas de seguridad, tal como lo establece la ordenanza que se aprobó en el Concejo Deliberante”, sentenció Succar Grau.