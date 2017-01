Fiestas electrónicas: Arroyo salió, habló y nadie entendió nada

Mientras todos los medios locales y nacionales esperaban los detalles del decreto firmado sobre las fiestas electrónicas, el intendente Carlos Arroyo salió de su despacho cerca de las 14.45 y, sin demasiada predisposición habló ante los medios. En medio de las versiones cruzadas acerca de la prohibición de este tipo de shows, el jefe comunal arrojó más dudas al asunto.

"Ustedes tienen el decreto, ¿no lo leyeron? Ahí está todo", les dijo el jefe comunal a los periodistas. Lógicamente, ninguno de los periodistas tenía el famoso decreto por lo que no se sabe cuál es su contenido. Ante la insistencia de los medios por conocer si se prohibirán o no las fiestas electrónicas en Mar del Plata, el intendente tampoco pudo dar precisiones.

"El decreto está escrito, firmado, es el 112. El decreto en ningún momento habla de prohibición, dice que yo no autorizo, nada más. No autorizar nuevas es una cosa, prohibir es otra. Yo no prohibí", dijo el jefe comunal.

"Lo que se trata de asegurar es que no haya víctimas por el consumo de drogas", añadió.

Arroyo dijo que, "por lo que dice el decreto", las fiestas electrónicas "están suspendidas" y dijo que "siempre es el momento para salvar vidas humanas".