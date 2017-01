“Arroyo es el único intendente que tomó el tema en serio y se la juega ante los medios”

La polémica por la continuidad o no de las fiestas electrónicas en Mar del Plata copó la agenda mediática y social de la segunda semana del año. Y en medio de sus idas y vueltas en torno al tema, el gobierno del jefe comunal Carlos Arroyo recibe por estas horas múltiples críticas. Algunas incongruencias en las determinaciones a adoptar, llevaron al secretario de Salud, Gustavo Blanco, a remarcar su apoyo para con el Ejecutivo local sin tener dudas en asegurar que desde Cambiemos están “orgullosos del intendente que tenemos”.

Blanco se dedicó además a resaltar que desde el municipio se trabaja en la prevención de un “riesgo inminente” en la temporada de verano y expresó: “En las fiestas electrónicas se sabe que los jóvenes consumen pastillas de dudosa procedencia y en un 91% se combinan con alcohol, lo cual potencia mucho estos efectos. Además, nosotros desconocemos sus estados de salud”, manifestó de movida.

En esa línea, reconoció que la problemática se desarrolla en el contexto de un “sistema de salud endeble en Mar del Plata, sobre el cual se está trabajando, pero desde el que, al día de hoy, no podemos garantizar que una persona que concurra a un Centro de Atención nuestro no tenga un desenlace fatal, puesto que estamos hablando de gente en gran cantidad que consume sustancias que no tienen un prospecto de los efectos colaterales”, advirtió.

“Los pocos médicos que tenemos en las guardias tratan enfermedades desconocidas para ellos, con respuestas desconocidas. Entonces, como Secretario de Salud tengo que informar esta situación, estamos ante un riesgo importante. Esta es mi opinión”, subrayó Blanco, para empezar a clarificar los motivos de la postura adoptada por Arroyo en su decreto.

Al tanto del rechazo que hubo ante la abrupta política implementada en el tema, el funcionario se sinceró: “Con esto no se parará la droga, simplemente es una acción técnica en un punto determinado. Estoy actuando en un punto donde veo un riesgo, por eso se lo tengo que informar a quien es mi jefe. Y mi jefe, el intendente, ha tomado una decisión acertada. Después vendrán leyes superadoras, bienvenidas sean, pero ahora hay un riesgo”, sentenció.

Blanco valoró además lo hecho por el jefe comunal y declaró: “Llegamos a este punto porque Arroyo es el único Intendente que tomó el tema seriamente. Veo que es el único que se la juega ante los medios. Estamos orgullosos de él. Estamos en la temporada, los funcionarios que trabajamos con él estuvimos visitando las fiestas, las entradas que se confiscan, las rutas por donde viene la droga, visitando las salas de los hospitales y de atención médica, entonces tenemos que hablar de esto. No podemos no hablar”, graficó el Secretario de Salud.