Contradicción en Mar del Plata: Bullrich habló de "combatir las drogas" pero promovió más fiestas electrónicas

La ex ministra de Seguridad nacional y actual senadora, Patricia Bullrich, volvió a Mar del Plata para realizar actividades referidas a la Reforma Laboral. Sin embargo, no pudo eludir su impronta y brindó un claro mensaje en materia de seguridad, refiriéndose a la necesidad de combatir las drogas y reforzar el accionar contra el narcotráfico como uno de los ejes centrales de su agenda política.

La sorpresa no estuvo en sus pedidos a los referentes políticos locales sino que, sólo algunas horas después mantuvo reuniones con empresarios vinculados a la nocturnidad y celebró la realización de fiestas electrónicas en la ciudad, lo que generó fuertes cuestionamientos por parte de sectores de la sociedad civil y organizaciones que trabajan con el consumo problemático.

Bullrich, conocida por su postura de mano dura frente al delito y el narcotráfico, participó de encuentros con referentes de la agenda turística y nocturna local, entre ellos responsables de Mute (el parador y espacio de eventos masivos que se consolidó como uno de los principales promotores de fiestas electrónicas en la temporada de verano) y destacó la importancia de la actividad para el desarrollo económico y turístico de Mar del Plata.

"Lograron convertirse en uno de los principales escenarios de eventos internacionales del mundo", destacó en un posteo en su cuenta oficial de X, realidad que se sostiene con la llegada de decenas de vuelos privados durante 2025 y parte de esta temporada.

La situación generó una contradicción evidente entre su discurso y los hechos: mientras aboga públicamente por “combatir las drogas”, su participación en eventos y reuniones donde se promocionan fiestas masivas (espacios en los que el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno documentado) abrió un debate sobre coherencia política y prioridades de gestión.

"No se trata de una afirmación gratuita, hay que saber de lo que se habla", confiaron a 0223 referentes de asociaciones que trabajan con el consumo problemático en la ciudad. De hecho, la ingesta de drogas en fiestas electrónicas no es un mito ni una exageración. Diversos estudios realizados por Sedronar y el Ministerio de Salud a lo largo de las últimas décadas señalan que el uso de sustancias psicoactivas entre asistentes a eventos de música electrónica y festivales es real y relevante, con estimaciones que muestran que una proporción significativa de participantes ha experimentado consumo de alcohol o drogas en contextos de ocio musical.

Si bien no todas las personas que asisten a este tipo de eventos consumen drogas, los datos disponibles muestran que el consumo de sustancias psicotrópicas (como alcohol, marihuana o drogas sintéticas como el éxtasis/MDMA o tusi) se da en escenarios de fiestas, y que esto tiene implicancias en salud pública, prevención y planificación de políticas de seguridad integral.

En Mar del Plata, la discusión no es menor: la temporada alta atrae a miles de jóvenes y turistas a eventos multitudinarios, y la presencia de consumo de drogas en esos espacios es un tema que las autoridades municipales y provinciales vienen debatiendo junto con organizadores y fuerzas de seguridad, aunque la ex ministra de Seguridad no haya explicado aún cómo combina ambas agendas y nada menos que en un fin de semana con tres homicidios consecutivos asociados al narcotráfico en la ciudad.