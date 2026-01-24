Consumos problemáticos en Mar del Plata: "La situación es desesperante"

Mucho se debate hoy sobre adicciones y consumo. Mientras los especialistas señalan que la edad de inicio baja cada vez más, es común encontrar situaciones de violencia extrema asociadas al narcomenudeo.

En ese contexto, el presidente de Posada del Inti, Fabián Messina, dialogó con Extra (102.1) y contó cómo está la situación alrededor del consumo problemático en Mar del Plata: "Es un desastre".

"La descripción de la gente de los barrios es letal, hay una situación de convivencia con el narcomenudeo y la violencia es cada vez más visible", declaró Messina y aseguró que hay una sensación generalizada de que "ya no se puede andar a las dos o a las tres de la tarde". Además dijo que no puede creer cómo a esta altura "no se organizó una reunión de emergencia con los distintos actores sociales como para darle a este problema el lugar que realmente tiene".

El origen del fenómeno no es reciente. Según Messina tampoco se trata de resolver un fenómeno que resulta de la oferta de sustancias, sino que tiene que trabajarse más en la demanda: "Hay que preguntarse por qué". Los consumos problemáticos se relacionan con enfermedades y situaciones de vulnerabilidad, "porque hay un permanente estímulo de la cultura de la inmediatez, que atraviesa a todas las clases sociales".

Mar del Plata, epicentro de fiestas electrónicas

El presidente de Posada del Inti también habló de causantes transversales a todos los sectores de la sociedad y todos los niveles socioeconómicos. "Hay un tipo deficiencia que tiene que ver con los sectores más populares, pero también podemos hablar del tusi, de las fiestas electrónicas y demás", expresó Messina y simplificó: "Hablar de adicciones es hablar de educación, de salud, de la política pública de prevención y asistencia que directamente no existe, así que ¿qué esperan?".

En la misma línea Messina comentó que "hoy se están batiendo récords históricos de sífilis y HIV, enfermedades del siglo pasado que tienen ahora ese impacto porque no hay prevención. Hay incluso una baja percepción del riesgo, todo está normalizado y no hay quien le ponga el cascabel al gato".

Respecto a las fiestas electrónicas y al consumo generalizado de drogas sintéticas, el presidente de Posada del Inti remarcó: "Hay como un permiso social a que pase lo que Dios quiera". "Hoy es el tusi, mañana se habla de los hongos como una cuestión medicinal y nadie sale a contrarrestar desde la política ese mensaje. Se habla como si fumar marihuana fuera inocuo y no lo es, como no es inocuo tomar alcohol ni jugar online".

El lugar del Estado

Según Messina, la sociedad en su conjunto está inmersa en la cultura de la inmediatez, donde necesitamos "un estímulo constante" que "educa así a los pibes. Vamos generando las condiciones y en algún punto somos todos culpables".

Es cierto que antes había "algo de contención" de parte del Estado y que eso se ha perdido por completo. "La ausencia del Estado es perjudicial, pero la falsa presencia del Estado también", expresó Messina y argumentó: "Porque si alguien que tiene un consumo viene y le das un turno para abril, o va y no hay nada, ¿qué estás haciendo? Hay un montón de gente que golpeó la puerta en otros tiempos y les dijimos dale, tenés que luchar por tus derechos, y decían '¿qué derechos?' Hay que revisar todo".

"La dirigencia política en el último tiempo estuvo más metida en la rosca y la gente vio clarito cómo se fue generando el divorcio entre la clase política y la población. La sociedad necesita gente que se comprometa, que trabaje desde la empatía", continuó Messina y cerró: "Soy optimista y pienso que en algún momento alguien va a escucharnos y vamos a poder armar una casa, a dar una posibilidad a los pibes, como pudimos hacerlo en estos 24 años.