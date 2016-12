Con polémica  y sospechas, se aprobó el aumento de tasas

La sesión del “superjueves” terminó con una fuerte polémica, en el tratamiento de las ordenanzas fiscal e impositiva, por presuntos cambios propuestos por el massismo y anunciados por el oficialismo que no habían sido plasmados en el expediente y de los que no sabían nada el resto de los concejales.

El problema comenzó cuando Guillermo Arroyo pidió la palabra. El presidente del bloque de la Agrupación Atlántica – Pro e hijo del intendente señaló que el concejal Mario Rodríguez había presentado algunas modificaciones y “también el bloque del Frente Renovador propuso cambios que serán explicados oportunamente”.

Esa frase desató la polémica. La concejal Claudia Rodríguez calificó “de un mamarracho cada vez más grande” a la sesión del cuerpo legislativo. “¿Cuándo piensan explicarnos? Estamos hablando del aumento de la TSU, la tasa que pagan miles y miles de marplatenses”, se preguntó la jefa del bloque de Acción Marplatense.

El mayor momento de tensión se vivió minutos después, cuando el “oficialista” José Cano pidió la palabra. El exsecretario de Hacienda de Carlos Arroyo dijo que iba a acompañar el planteo de Santiago Bonifatti de acompañar los proyectos para dar la discusión real durante la sesión de concejales y mayores contribuyentes que es en la que se le da sanción definitiva al aumento de tasas.

“Yo iba a votar afirmativamente para que después se pudieran hacer las modificaciones. Pero después de escuchar al presidente del bloque de la Agrupación Atlántica no puedo votar algo que me dicen que después me lo van a explicar”, disparó Cano.

Tras confirmar que esos cambios no habían sido incorporados oficialmente al expediente, el presidente del bloque del Frente Renovador, Lucas Fiorini, explicó que tal como lo habían indicado en las comisiones, propusieron una serie de topes del 20% para el aumento de las tasas –a excepción de la TSU-.

“Es cierto que hemos tenido buena recepción pero parte del oficialismo, también las ha visto el secretario de Hacienda. Pero se va a discutir en la sesión definitiva”, aclaró Fiorini.

Fiorini y Carrancio, apuntados

En ese contexto, Claudia Rodríguez retomó la palabra y se hizo eco de las versiones que hablan de un acuerdo entre el Frente Renovador y el oficialismo, y dejó entrever que no se trata solamente de un acuerdo político “sino de algo más” que mancha “a todo el Concejo Deliberante”.

Lo cierto es que a lo largo del jueves, Fiorini y Carrrancio se mostraron en sintonía con el oficialismo y le permitieron aprobar en la última sesión del año el aumento de boleto de colectivo y, con su abstención, las ordenanzas fiscal e impositiva. La situación, además, exhibió un quiebre en la relación entre Cristian Azcona y sus compañeros de bloque, dado que votaron de manera dividida a lo largo de todo el jueves.

"Hay mucha bronca por cómo actuaron este jueves. Se cortaron solos. Hasta Massa está enojado", contaron fuentes del Frente Renovador.