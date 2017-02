Camuzzi: “Hay facturas de más de $1.000 pero es un pequeño universo de usuarios”

Luego que desde la Defensoría del Pueblo considerara de “irracional” los aumentos del gas con facturas que superan los $1.000 en periodos de verano (bimestre 6), desde Camuzzi Gas Pampeana informaron a 0223 que estos importes sólo afectan a un “pequeño universo de usuarios” y aclararon que a pesar que el metro cúbico de gas subiera más de 13 veces su valor -pasó de $0,24 a $3.22 las categorías más altas- debido a los topes impuestos por el Gobierno, “no habrá boletas con montos muy altos”.

“La ciudad de Mar del Plata tiene unos 270.000 usuarios conectados a la red. De ese universo, casi el 70% de los usuarios pertenecen a categorías medias hacia abajo. Es decir, desde la categoría R3.1 bajando a la R1. Incluso, dentro esa misma franja, un 50% de los usuarios consume menos de 1.000 m3 por año”, señalaron.

El m3 pasó a valer de unos $0,24 a más de $3

Desde la distribuidora de gas informaron a este diario digital que desde que el Enargas dictó la Resolución N°I-4048, el pasado 6 de octubre del 2016, “se definieron nuevos cuadros tarifarios y el metro cúbico que en promedio Mar del Plata costaba $0,24 por un amparo judicial, pasó a valer $1,08 (categoría R1); $2,17 (R3.1) y $3,22 (R3.4). Este salto del valor del gas en la ciudad fue muy grande, ya que a diferencia del resto del país, estaba sujeto a medidas judiciales”, indicaron.

En relación a si este aumento se traducirá en boletas con costos muy elevados, teniendo en cuenta que el metro cúbico del gas aumentó más de 13 veces, desde Camuzzi aclararon que “gracias a los topes y de acuerdo a la categoría de consumo, un usuario no puede pagar más de 4 o 5 veces más a los que gastó en el mismo período del 2015, año en que no hubo temperaturas tan bajas como en 2016. Es decir que por ejemplo, a grandes rasgos, un usuario que gastó en el bimestre 4 (invierno) $100, este invierno su boleta no puede superar los $500. Independientemente de lo que gastes, ese consumo no se puede disparar tanto, no habrá aumentos significativos”, remarcaron.

Qué dispone la Resolución que definió los nuevos Cuadros Tarifarios

Según Camuzzi, a partir del 7 de octubre del 2016, la normativa dispone:



- Valores diferenciales para aquellos usuarios que reduzcan su consumo en un 15%

- Valores diferenciales para los usuarios que apliquen a la tarifa social (sigue vigente la inscripción e incluso se ampliaron las características para poder acceder) que pagarán el m3 a $0.42 (R1); $0.52 (R3.1) y $0.61 (R3.4) .

- Valores diferenciales para las Entidades de Bien Públicos.

- Y finalmente, nuevos “topes”, más graduales y amplios, "para darle previsibilidad al usuario respecto a cuánto es lo máximo que deberá pagar por su consumo" .

- Usuarios R1, R2.1, R2.2 y R2.3: Tope de 300% (o, de manera más simple, hasta 4 veces)

- Usuarios R31, R3.2 y R3.3: Tope de 350%. (hasta 4 veces y media)

- Usuarios R3.4: Tope de 400%. (hasta 5 veces)

- Usuarios SGP (comercios y pymes): Tope de 500% (hasta 6 veces)

“Los topes de incremento se aplican siempre que el monto total de la factura supere la suma de $ 250. Adicionalmente, se mantiene la iniciativa de los 2 cupones de pago para facilitar el pago mensual de la factura, equivalentes cada uno de ellos al 50% del importe total de la factura bimestral y fechas de vencimiento diferidas 30 días una de otra. El usuario puede cancelar su factura mes a mes, o de manera bimestral”, señalaron desde Camuzzi.

Por último, consultados acerca de si hubo novedades en torno al pedido de recategorización del gas en Mar del Plata, que se especula, el Gobierno lo igualaría al de Bahía Blanca, desde Camuzzi indicaron que “la decisión depende del Enargas”. “Sabemos que el organismo lo está analizando pero no tenemos resultados de ningún cambio”, explicaron.