Las bochornosas frases del juez Nitti a los agentes policiales

Luis Esteban Nitti, juez de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Dolores, es el protagonista de un verdadero bochorno. El hombre de 49 años afronta una causa por amenazas contra agentes policiales y de tránsito, luego de que lo detuvieran por cruzar un semáforo en rojo en la zona de Plaza Mitre esta madrugada.

El acta que elaboraron los policías para relatar lo sucedido deja en evidencia la escandalosa situación que se vivió. Según el relato, el magistrado cruzó el semáforo en rojo cuando circulaba por San Luis y dobló por Falucho. El móvil policial que iba por Falucho advirtió la situación y le hizo señas de luces, hasta que el Ford Focus en el que iba el juez se detuvo.

“Ahí se puso en verde, boludo”, los recibió el magistrado a los policías que se acercaron al auto.

Cuando le solicitaron su documentación personal y la del auto, Nitti les lanzó: “Vos no estás facultado para pedirme nada, no sabés quién soy, no sabés lo que soy capaz de hacer, vas a quedar preso”.

Allí los efectivos policiales constataron que el magistrado tenía un “alto grado de intoxicación alcohólica”, con “aliento etílico, ojos enrojecidos y problemas en el habla”, por lo que solicitaron la asistencia de un equipo de Tránsito para realizarle el test de alcoholemia que finalmente confirmó que manejaba con un grado de alcohol en sangre muy por encima de lo permitido.

A su vez, el magistrado agredió verbalmente a una policía que participó del operativo. “Negra cara quemada, boluda, vos no deberías estar acá (en la Policía), vos sos una mierda”, le dijo a la sargento que sufrió un accidente hace algunos años y evidencia secuelas en su rostro.

Finalmente, cuando le pidieron que apoye sus manos sobre el patrullero para poder identificarlo, dijo: “Yo soy juez, ahora voy a golpearme en el móvil y todos ustedes van a quedar presos”.

Informado el fiscal de Flagrancia en turno Gastón De Marco dispuso el inicio de una causa por amenazas y la libertad del juez Nitti.

