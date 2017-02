Bailando por Mar del Plata: Marcelo Tinelli, detrás de Playa Chica

Luego de que el concejal Balut Tarifa Arenas le solicitara al gobierno municipal que lleve adelante la puesta en valor de la Unidad Turística Fiscal Playa Chica, el exconcesionario Gerardo Fernández responsabilizó a la gestión de Gustavo Pulti por el estado ruinoso en que se encuentra la UTF y reveló que Marcelo Tinelli presentaría una iniciativa privada para quedarse con la concesión de ese privilegiado sector de la costa marplatense frente a las torres de César Pelli.

En declaraciones a 0223, el empresario dijo que “hay responsabilidad de la administración Pulti, en cabeza del propio exintendente, del extitular del Emtur, Pablo Fernández y de la actual directora de Recursos Turísticos, Mónica Rábano”. “Premeditada y dolosamente despojaron mediante todo tipo de ardides, falsedades y maquinaciones fraudulentas al legitimo concesionario de la unidad, con fines inconfesables pero claramente direccionados hacia intereses predeterminados”, acusó.

En ese sentido, Fernández consideró que el gobierno de Gustavo Pulti dejó “una unidad turística desierta, devastada y en crisis terminal”.

Sin mencionarlo, el exconcesionario de Playa Chica reveló que el exitoso conductor televisivo, Marcelo Tinelli, estaría presentando una millonaria iniciativa privada para explotar la UTF Playa Chica.

“Ha corrido en los últimos días una especie según la cual se podría estar armando subrepticiamente una iniciativa privada sobre el sector, en cuyo armado estarían involucrados un importante empresario de la televisión y el fútbol, e impropiamente funcionarios públicos vinculados a la actividad turística de la ciudad”, denunció.

Fernández recordó que “la UTF Playa Chica se encuentra en estado de litigiosidad judicial con frentes abiertos por este exconcesionario en los fueros contencioso administrativo federal y penal federal y ordinario, con pronósticos mas que comprometedores para la suerte de la Comuna y el Emtur”.

“No admitiré avance alguno –subrepticio o no- sobre la situación de la unidad, que no sea la restitución lisa y llana, aún en el estado de ruinosidad actual, con la indemnización de los grotescos daños y perjuicios ocasionados, y que se opondrá con todos los claros medios legales y judiciales a su alcance a cualquier iniciativa privada o proyecto de ordenanza que proponga un llamado a licitación de la unidad fiscal”, resaltó.

“Solamente una negociación que contemple como parte a este exconcesionario, y considere especialmente el despojo y sustracción de que ha sido objeto, cuanto los enormes perjuicios en su consecuencia ocasionados, podrá seriamente iniciar un camino responsable que de fin a la pesadilla que hunde a la unidad, y comenzar su reconstrucción en línea con su intrínseca belleza paisajística y con los intereses turísticos generales de la ciudad”, concluyó Fernández.