“Mar del Plata es un río de lagrimas, está mal”

En el marco del Congreso Anual de Gastronómicos, el secretario general de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Luis Barrionuevo, consideró este jueves que “el país está viviendo una situación bastante mala, no es buena para los trabajadores”.

“Estamos con un desfasaje salarial muy importante a lo que significa el costo de vida, la inflación y la falta de trabajo”, remarcó.

En Mar del Plata, el sindicalista dijo que el gobierno de Mauricio Macri “es cero política, no tiene políticos. Están convencidos que con la economía va a mejorar el país y no les está yendo bien. Con la economía floreciendo íbamos a tirar manteca al techo, pero la realidad no es así”. “Los precios no dejan de subir, la inflación no baja y nos seguimos endeudando”, resaltó.

“El gobierno habla de una inflación más baja del 20%, pero creo que vamos a estar cerca del 27% en los próximos meses, ojalá sea menos”, añadió. De acuerdo a los sondeos realizados por el gremio, el sector gastronómico “cuenta con casi 25 mil trabajadores menos en relación al año pasado y fueron más de 4700 los establecimientos que cerraron” sus puertas en 2017. “Nos ha bajado el 70 por ciento el trabajo”, alertó.

Por otra parte, Barrionuevo se mostró preocupado por la ciudad de Mar del Plata. “Mar del Plata es un río de lágrimas, está mal. Diferente es la situación en el conurbano bonaerense, que es donde hay mucha actividad, al igual que en Córdoba y Rosario que es donde hay más pymes. Allí trabajan mucho mas las parrillas, los restaurantes y los cafés”, finalizó.