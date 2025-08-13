Conocidas "Mecheras" se robaron artículos de limpieza y quisieron sacarle el arma a un policía cuando las detuvieron

Dos mujeres que robaron mercadería de un local y el celular a una empleada fueron aprehendidos el martes a la noche por personal policial. Durante el operativo también intentaron sacarle el arma reglamentaria a uno de los policías que participó del operativo.

Fueron miembros de la Fuerza Barrial de Aproximación quienes interceptaron en Bolivar y Entre Ríos a las mujeres que habían sustraído elementos de higiene y el celular de la empleada del local ubicado en Gascón al 1800.

Al momento de la identificación, las imputadas intentaron sustraer el arma de fuego al efectivo policial, mientras un masculino, pareja de una de ellas, se tornó hostil e intentó evitar el accionar policial.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de una causa por robo y resistencia a la autoridad agravado y el traslado de ambas a la Unidad Penal N°50 de Batán.

Al momento de identificarlas confirmaron que registraban múltiples procesos penales previos, especialmente por hurto, hurto en grado de tentativa y daño.

Desde la Justicia Correccional ordenaron que al hombre que obstaculizó el procedimiento se le notifique una contravencion y se le de la libertad bajo caución juratoria.