Osse informó el anteúltimo aumento del año: ¿de cuánto es?

La empresa municipal Osse informó la aplicación del anteúltimo año, el cual se implementará para el bimestre septiembre/octubre y que se desprende de una fórmula que toma en cuenta diversos índices económicos relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).

Según lo informado por la firma presidida por Carlos Katz, conocida a través de la Resolución 460/2025, la actualización correspondientes a las cuotas 9° y 10° será del 3,34%, respecto de los valores vigentes en el bimestre julio/agosto.

La empresa estatal remarcó que la decisión de aplicar la actualización es “para cumplir con el objetivo de recaudación propuesto”, una facultad habilitada por el Concejo Deliberante, que autorizó la aplicación de una fórmula de indexación que fue estrenada en 2024 y sigue vigente vigente en 2025.

Se trata del Coeficiente C, que combina diferentes variables vinculadas al costo del servicio, siempre en base a datos oficiales del Indec. El 45% está determinado por el Índice Nivel General de Salarios, el 35% por el Índice de Precios Mayoristas, el 10% por el mismo ítem general anterior pero en lo específico del capítulo Manufacturas y Fuerza Motriz; y el restante 10% por el ítem Instalaciones Sanitarias del Índice de la construcción.

Con este nuevo ajuste oficializado, el acumulado del año llega al 26,75%, teniendo en cuenta los incrementos previos: un 5,57% para los primeros dos meses del año, un 4,33% para marzo-abril, 2,89% para mayo-junio y 5,76% en julio-agosto. Según el Indec, la inflación del primer semestre fue del 15,09%, mientras que este miércoles se conocerá el dato de julio.