Arroyo y las paritarias: “No firmaré nada que signifique pagar lo que no tengo”

Amparado en los aportes tributarios que realizan los vecinos de Mar del Plata y Batán, el intendente Arroyo dejó clara su postura respecto a la negociación paritaria llevada adelante con el Sindicato de Trabajadores Municipales. “Yo no gobierno para un partido político, gobierno para todos los habitantes de General Pueyrredon. Entonces me tengo que ocupar de todos, el sueldo de los municipales es importantísimo, es obvio, pero también son importantes las necesidades de la gente”, expresó el jefe comunal.

Minutos antes de que el STM en asamblea diera por terminada las reuniones con la comuna, Arroyo avisó: “No voy a comprometerme a pagar lo que no voy a pagar, lo que no tengo para pagar, porque caso contrario vamos a incursionar en el juego de la mentira. Y no quiero mentir”, aseguró el titular del Ejecutivo local.

“No me voy a obligar, no voy a firmar nada que signifique tener que pagar lo que no tengo, porque va a ser un desengaño y sería peor para todos. Esto va a seguir siendo así, sino tengo más recursos no puedo pagar”, insistió enseguida.

Consultado por lo acontecido en otros distritos gobernados por Cambiemos que sí negocian porcentajes mayores al 18% propuesto desde la gobernación, Arroyo intentó separar los tantos: “Cada municipio tiene su propia problemática. Tengo que repartir los recursos de la manera más justa posible y, en este momento, los pocos recursos que tengo necesito usarlos para otras cosas, no puedo seguir pagando sueldos. El 80% de los recursos municipales que aportan los contribuyentes se van en sueldos, es una barbaridad, tendría que ser muchísimo menos. No soy el responsable de esto, pero tengo que tratar de ir bajando la situación hasta llevarla a límites razonables”, afirmó.

En esa línea, ahondó sobre la utilización que quiere darle a la recaudación que realiza la comuna: “Creo que los contribuyentes querrán que invierta en asfalto, en escuelas, en hospitales. Tengo que hacer las cosas con equilibrio”, sumó.

Por último, opinó sobre el gremio y las posibles medidas de fuerza: “El Sindicato tiene el derecho a reclamar, y lo veo justo, no voy hacer un juicio de valor en ese sentido. Ellos con respecto a mí, se han manejado con sumo respeto. Defienden los derechos de los trabajadores y los comprendo, pero yo tengo que defender los derechos de todos los contribuyentes de General Pueyrredon”, concluyó.