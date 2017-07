¿Cómo murió el indigente?

La tercera víctima en situación de calle en lo que va del año fue encontrada sin vida este lunes tirada en el piso en Luro y Funes. La primera presunción fue que murió de frío. Sin embargo la autopsia realizada en la tarde el lunes no fue concluyente.

La municipalidad rápidamente salió a informar que la muerte del hombre de 54 años había sido por causas naturales y no por hipotermia como se informó en un principio. Para el fiscal Leandro Arévalo no se puede asegurar eso. Según explicaron fuentes judiciales a 0223 la autopsia reveló que la víctima se cayó y se golpeó la cabeza. No obstante aclararon que el golpe no le provocó la muerte.

"Se cayó y quedó tirado ahí sin que nadie le preste ningún tipo de atención médica. No podemos asegurar que el frío le haya provocado la muerte pero tampoco que haya sido ajeno a ella. Si se hubiera caído a las 2:00 de la tarde y alguien lo hubiera atendido tal vez estuviese vivo", indicaron las fuentes consultadas por este medio.

Desde el municipio sin embargo emitieron un comunicado a través de la red social Twitter en el que aseguraron que la muerte se había producido por causas naturales. De esta forma intentaron evadir las responsabilidades que le cabe al Estado por la muerte de una persona en situación de calle.

#IMPORTANTE La autopsia de la persona fallecida hoy dio como resultado muerte natural sin signos de hipotermia — Muni Mar del Plata (@MGPmardelplata) July 18, 2017