Sin respuestas tras la toma en Desarrollo Productivo, se encadenó en el municipio e inició una huelga de hambre

La toma de la sede de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la municipalidad continúa este lunes, con una protesta encabezada por 40 familias que ya cumplió 12 días y no parece tener solución a la vista.

Rosana Roldán, una de las mujeres afectadas, decidió en paralelo encadenarse en el ingreso al palacio comunal y habló con 0223 sobre su determinación de iniciar una huelga de hambre. “No hay ninguna respuesta, se cortó el diálogo totalmente. No solo no nos han dado los trabajos que pedimos, si no que nos sacaron lo poco que teníamos, que era el programa Mejor Vivir, que lo teníamos casi adjudicado”, contó.

En esa línea, Roldán explicó: “Estamos sin nada, hay 40 familias desocupadas y un montón de niños, mujeres embarazas, en una situación totalmente degradante”, sentenció.

Hija de desaparecidos, Rosana culpó al gobierno de Arroyo por “no darnos ninguna respuesta”. “Está bien claro que al gobierno de Cambiemos le falta sensibilidad”, concluyó.