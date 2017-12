A pocos días de las elecciones, amplio apoyo a la lista 20 de Rubén Manno en Corrientes

El candidato a la Secretaría General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por la Lista 20 Celeste, Rubén Manno, estuvo reunido con representantes de las Seccionales locales de la provincia de Corrientes, de cara a la elecciones que se celebrarán entre los días 18 y 22 de diciembre. En ese marco recibió un amplio apoyo de tres, de las cuatro listas, que competirán a nivel local en una de las seccionales que más afiliados tiene: de los 8.161 habilitados para votar en las elecciones del SOMU, 1.944 se corresponden con marineros afiliados a esa sede.

Manno, junto a su compañero Tomás “Chino” Martínez, candidato a Secretario Adjunto, mantuvieron una serie de encuentros con autoridades de las listas locales que los acompañarán. Fue en la localidad de Empedrado donde la lista 33 confirmó que acompañará a la lista que lidera Manno.

“Decidimos acompañar a la Lista 20 Celeste porque coincidimos que los trabajadores marítimos necesitamos estar conducidos por marítimos y no por camioneros. No podemos acompañar a representantes que son conducidos por Hugo y Pablo Moyano y que no van pelear porque nuestros compañeros tengan condiciones laborales adecuadas", señalaron integrantes de la lista 33.

¿Presiones de la lista de Moyano?

Fuente sindicales señalaron que, días previas al encuentro con Rubén Manno, los líderes de la Lista 33 de Corrientes recibieron numerosos llamados telefónicos por parte del candidato y delfín de Hugo Moyano, Raúl Durdos, para que se sumarán a la lista verde porque, de no ser así, “le pediría a Orlando Alfaro (candidato a secretario general la Lista 33 que fue inhabilitado para competir y amenazó con tomar el gremio) que les diera de baja la lista".

Sin embargo, desde la lista blanca 33 de Corrientes, publicaron un documento manifestando el apoyo a la Lista 20 Celeste de Rubén Manno, que entre algunos puntos señala el consenso para “mecanismos federales para la bolsa de trabajo, creación de centros recreativos y viviendas sociales para la familia marítima".